Поліція затримала учасника акції протесту біля ТРЦ Ocean Plaza
"Акція біля торгового центру вже завершується. На місці працюють 30 правоохоронців. На акції було затримано одну особу, безпосередньо в приміщенні торгового центру. Цю людину затримано за злісну непокору правоохоронним органам", - повідомила прес-офіцер Голосіївського району, передає РБК-Україна.
У поліції додали, що під час акції ніхто не постраждав.
Представник ВГО "Сокіл" Володимир Назаренко на своїй сторінці у Facebook написав, що учасники акції не захоплювали ТРЦ і не перешкоджали його роботі.
"Націоналісти не створюють ніяких перешкод для діяльності українських магазинів, підприємств або установ, розташованих на території ТРЦ. Основною вимогою націоналістів є припинити фінансування тероризму і вбивства українських солдатів за рахунок коштів, які виводяться з України через вказаний торговий центр", - написав Назаренко.
"І ще раз, ми не блокуємо і не зупиняємо роботу українських магазинів, протизаконного нічого не відбувається", - написав Назаренко, додавши, що "дезінформація про захоплення ТРЦ" виходить від адміністрації торгового центру.
Нагадаємо, що в середу члени націоналістичної організації "Сокіл" знову прийшли до київського ТРЦ Ocean Plaza - близько 200 людей у чорному одязі з прапорами своєї організації знаходяться всередині магазину.
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