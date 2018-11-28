Поліція затримала учасника акції протесту біля ТРЦ Ocean Plaza

Поліція підтвердила затримання одного з учасників акції протесту біля ТРЦ "Океан Плаза" в Києві.

"Акція біля торгового центру вже завершується. На місці працюють 30 правоохоронців. На акції було затримано одну особу, безпосередньо в приміщенні торгового центру. Цю людину затримано за злісну непокору правоохоронним органам", - повідомила прес-офіцер Голосіївського району, передає РБК-Україна.

У поліції додали, що під час акції ніхто не постраждав.

Представник ВГО "Сокіл" Володимир Назаренко на своїй сторінці у Facebook написав, що учасники акції не захоплювали ТРЦ і не перешкоджали його роботі.

"Націоналісти не створюють ніяких перешкод для діяльності українських магазинів, підприємств або установ, розташованих на території ТРЦ. Основною вимогою націоналістів є припинити фінансування тероризму і вбивства українських солдатів за рахунок коштів, які виводяться з України через вказаний торговий центр", - написав Назаренко.

"І ще раз, ми не блокуємо і не зупиняємо роботу українських магазинів, протизаконного нічого не відбувається", - написав Назаренко, додавши, що "дезінформація про захоплення ТРЦ" виходить від адміністрації торгового центру.

Нагадаємо, що в середу члени націоналістичної організації "Сокіл" знову прийшли до київського ТРЦ Ocean Plaza - близько 200 людей у чорному одязі з прапорами своєї організації знаходяться всередині магазину.