Поліція затримала учасників бійки зі стріляниною у Києві
Неподалік від Гідропарку поліцейські зупинили білий мікроавтобус Mercedes, на якому із місця події втекли зловмисники. У ньому перебували двоє чоловіків. Зараз їх доставляють в управління поліції для встановлення обставин події, повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Києві.
Крім того, правоохоронці дізналися, що з місця бійки госпіталізували з вогнепальними пораненнями двох чоловіків. В одного - дотикове поранення в ліве стегно, в іншого – в ноги і живіт.
Пізніше в поліції розповіли, що знайшли в "Мерседесі" димову шашку та бронежилет. Двоє затриманих в ньому чоловіків заперечили свою причетність до подій біля ринку.
Проаналізувавши знайдені на місці конфлікту гільзи, правоохоронці дійшли висновку, що стріляли з травматичної зброї.
Окрім того, передає прес-служба, на місці конфлікту виявили автомобіль BMW, який, за поліцейськими базами, перебуває в розшуку як викрадений в Обухові.
"Зважаючи на всю зібрану інформацію, правоохоронці зробили висновок, що зустріч була заздалегідь спланована, і активні учасники конфлікту - знайомі між собою", - йдеться у повідомленні.
За фактом бійки зі стріляниною слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство).
Нагадаємо, що вранці у Києві біля одного з ринків сталася бійка зі стріляниною, у результаті якої трьох чоловіків було побито, зловмисники втекли на білому мікроавтобусі Mercedes і двох сріблястих автомобілях BMW і Toyota. На місці події виявили трьох побитих чоловіків. Про поранених пулями тоді відомо не було.
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