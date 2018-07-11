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Поліція затримала вже понад 5 тис водіїв за допомогою нових камер

"Наша мета - не "набити" якомога більше постанов, а попередження цих порушень", - кажуть у поліції
За місяць фіксації швидкості камерами TruCam поліція затримала понад 5 тисяч порушників.
Поліція затримала вже понад 5 тис водіїв за допомогою нових камер

Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в інтерв'ю delo.ua.

За його словами, наразі в Україні працює 25-26 пристроїв TruCam.

"Буде більше. Ці пристрої проходять перевірку. Скільки буде перевірок, настільки і збільшимо", - заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Патрульна поліція почала контролювати швидкість автомобілів близько місяця тому.

"Наразі зафіксовано понад 5 тис порушень. Це при тому, що патрульна поліція тиждень працювала в пілотному режимі. Але наша мета - не "набити" якомога більше постанов, а попередження цих порушень. В цілому можна було б зробити набагато більше, але ми робимо це максимально відкрито, щоб знизити швидкість і попередити можливі ДТП з великими наслідками", - сказав Білошицький.

Нагадаємо, з 16 жовтня патрульні поліцейські почали притягати до відповідальності за перевищення швидкості.

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07 11 2018 18:17
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