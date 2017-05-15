Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Поліція затримала жінку-інформатора бойовиків "ДНР", через яку гинули люди у Мар'їнському районі

"На совісті таких нікчемних громадян смерті безневинних мирних жителів"
Поліція затримала інформатора бойовиків "ДНР", яка збирала і передавала інформацію про розташування Збройних сил України в Мар'їнському районі на Донеччині.
Поліція затримала жінку-інформатора бойовиків "ДНР", через яку гинули люди у Мар Фото: rbc.ua

Допит зловмисниці опублікував голова Національної поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

"На совісті таких нікчемних громадян смерті безневинних мирних жителів, можливо, їх сусідів і навіть близьких. Ці люди через свою недалекість коли-небудь повідомлять ворогові і координати своїх будинків, а потім будуть звинувачувати всіх, крім себе, в тому, що трапилося", - зазначив поліцейський.

На питання слідчого – чи розуміла вона, що вчиняє злочин, - вона відповідала ствердно. У своє виправдання зазначила, що таким чином рятувала сина, який вступив в ряди терористів.

Нагадаємо, що раніше в одеській школі підпільне видавництво штампувало антиукраїнську літературу.

У Луганській області суд звільнив від кримінальної відповідальності бойовика проросійської терористичної організації "ДНР", який здався Службі безпеки України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 05 2017 21:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.