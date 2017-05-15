Поліція затримала жінку-інформатора бойовиків "ДНР", через яку гинули люди у Мар'їнському районі
Допит зловмисниці опублікував голова Національної поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.
"На совісті таких нікчемних громадян смерті безневинних мирних жителів, можливо, їх сусідів і навіть близьких. Ці люди через свою недалекість коли-небудь повідомлять ворогові і координати своїх будинків, а потім будуть звинувачувати всіх, крім себе, в тому, що трапилося", - зазначив поліцейський.
На питання слідчого – чи розуміла вона, що вчиняє злочин, - вона відповідала ствердно. У своє виправдання зазначила, що таким чином рятувала сина, який вступив в ряди терористів.
Нагадаємо, що раніше в одеській школі підпільне видавництво штампувало антиукраїнську літературу.
У Луганській області суд звільнив від кримінальної відповідальності бойовика проросійської терористичної організації "ДНР", який здався Службі безпеки України.
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