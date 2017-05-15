Поліція затримала жінку-інформатора бойовиків "ДНР", через яку гинули люди у Мар'їнському районі

Поліція затримала інформатора бойовиків "ДНР", яка збирала і передавала інформацію про розташування Збройних сил України в Мар'їнському районі на Донеччині.

Допит зловмисниці опублікував голова Національної поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

"На совісті таких нікчемних громадян смерті безневинних мирних жителів, можливо, їх сусідів і навіть близьких. Ці люди через свою недалекість коли-небудь повідомлять ворогові і координати своїх будинків, а потім будуть звинувачувати всіх, крім себе, в тому, що трапилося", - зазначив поліцейський.

На питання слідчого – чи розуміла вона, що вчиняє злочин, - вона відповідала ствердно. У своє виправдання зазначила, що таким чином рятувала сина, який вступив в ряди терористів.

Нагадаємо, що раніше в одеській школі підпільне видавництво штампувало антиукраїнську літературу.

У Луганській області суд звільнив від кримінальної відповідальності бойовика проросійської терористичної організації "ДНР", який здався Службі безпеки України.