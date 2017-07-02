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Поліція завадила бійцю "Правого сектору" відправити поштою посилку з гранатами і патронами

Затриманому грозить позбавлення волі строком до 7 років
Правоохоронці спільно із співробітниками СБУ вчасно запобігли потраплянню цілого арсеналу вибухонебезпечних предметів на мирну територію, затримавши молодика, який забувши про те, що наражає на небезпеку чисельну кількість оточуючих, хотів відправити поштою боєприпаси.
Поліція завадила бійцю "Правого сектору" відправити поштою посилку з гранатами і патронами Фото: dpchas.com.ua

У понеділок, 6 лютого, в Новогродівці, що в Донецькій області, затримали бійця Добровольчого українського корпусу "Правого сектору", який збирався відправити поштою декілька гранат і патрони, повідомляє "LB.ua" з посиланням на джерело в поліції.

У свою чергу на сайті ГУ Нацполіції в Донецькій області підтверджується інформація про затримання 19-річного жителя Київської області.

До Селидівського відділення поліції надійшла інформація про те, що чоловік спробує відправити зброю, скориставшись послугою експрес-доставки вантажів у Новогродівці. Прибувши на місце, поліцейські оглянули посилку і серед особистих речей знайшли там арсенал зброї: більш ніж 200 патронів різного калібру, дві бойові гранати, 200-грамову тротилову шашку; димову шашку і сигнальну ракету.


Фото: dn.npu.gov.ua

Чітких пояснень, звідки в нього все це, чоловік не дав. Він лише сказав, що хотів відправити посилку до себе додому.

Боєприпаси вилучили та направили на експертизу, а стосовно правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України. За незаконне зберігання зброї молода людина може потрапити за ґрати на термін до 7 років.

Нагадаємо, що співробітники СБУ і поліції затримали в Кривому Розі місцевого жителя, який отримав поштою посилку з пістолетами і гранатами.

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07 02 2017 11:57
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