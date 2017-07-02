Поліція завадила бійцю "Правого сектору" відправити поштою посилку з гранатами і патронами
У понеділок, 6 лютого, в Новогродівці, що в Донецькій області, затримали бійця Добровольчого українського корпусу "Правого сектору", який збирався відправити поштою декілька гранат і патрони, повідомляє "LB.ua" з посиланням на джерело в поліції.
У свою чергу на сайті ГУ Нацполіції в Донецькій області підтверджується інформація про затримання 19-річного жителя Київської області.
До Селидівського відділення поліції надійшла інформація про те, що чоловік спробує відправити зброю, скориставшись послугою експрес-доставки вантажів у Новогродівці. Прибувши на місце, поліцейські оглянули посилку і серед особистих речей знайшли там арсенал зброї: більш ніж 200 патронів різного калібру, дві бойові гранати, 200-грамову тротилову шашку; димову шашку і сигнальну ракету.
Фото: dn.npu.gov.ua
Чітких пояснень, звідки в нього все це, чоловік не дав. Він лише сказав, що хотів відправити посилку до себе додому.
Боєприпаси вилучили та направили на експертизу, а стосовно правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України. За незаконне зберігання зброї молода людина може потрапити за ґрати на термін до 7 років.
Нагадаємо, що співробітники СБУ і поліції затримали в Кривому Розі місцевого жителя, який отримав поштою посилку з пістолетами і гранатами.
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