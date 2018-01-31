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Поліція завершила розслідування справи про ДТП у Харкові

Найближчим часом обвинувальний акт буде передано до суду
Поліція завершила досудове розслідування кримінального провадження про дорожньо-транспортну пригоду в Харкові в жовтні минулого року, в результаті якої загинули шість чоловік, і п'ятеро отримали травми.
Поліція завершила розслідування справи про ДТП у Харкові Фото: соцмережі

Про це заявив адвокат учасника ДТП Геннадія Дронова Сергій Перепелиця, повідомляє LB.ua.

"Досудове розслідування завершено", - сказав він.

За словами Перепелиці, досудове розслідування було завершено минулого тижня (22-28 січня). Найближчим часом обвинувальний акт буде передано до суду.

Як відомо, 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 6 осіб і 5 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Додамо, що Київський районний суд Харкова вже продовжив термін утримання під вартою Олени Зайцевої. Суд постановив залишити Зайцеву під вартою до 10 лютого 2018 року. Раніше також повідомлялося, що Зайцева визнає свою провину у скоєному.

 
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31 01 2018 19:35
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