Поліція заявила, що під час облави в нічному клубі затримали 17 осіб з наркотиками

Під час обшуку правоохоронці задокументували 5 фактів зберігання наркотичних засобів у відвідувачів закладу

У столичному главку поліції заявили, що під час обшуку у закладі "Jugendhub" затримали 17 осіб, у яких вилучили наркотичні засоби, виявлено 11 малолітніх та 32 особи, які ухиляються від призову на строкову службу.

Осіб, які ухиляються від призову, було доставлено до пункту збору призовників м.Києва, а дітей передали батькам, заявили у поліції.

На момент обшуку у клубі перебували 200 осіб віком від 15 до 25 років, переважно мешканці м. Києва.

"У 20-річної бармена закладу було виявлено та вилучено розфасовані прозорі пазові пакети з речовиною, схожою на наркотичну. У іншого затриманого 30-річного чоловіка поліція вилучила речовини, ззовні схожі на наркотики, галюциногенні гриби, електронні ваги, 40 тисяч гривень, 8 банківських карток та автомобіль "BMW", - йдеться у повідомленні ГУ Нацполіції Києва.

За даними поліції, під час обшуку правоохоронці задокументували 5 фактів зберігання наркотичних засобів у відвідувачів закладу.

Фото:прес-служба поліції Києва

"Зі слів затриманих, виявлені та вилучені наркотики вони купували у незнайомців на території клубу.

За даними НП, нічний заклад розпочав свою роботу у липні 2017 року, з моменту відкриття до райполіції почали надходити скарги від жителів навколишніх будинків. Люди скаржилися, що відвідувачами клубу є переважно неповнолітні і студенти у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, а також що у закладі можуть продавати наркотики", - йдеться у повідомленні.

Фото:прес-служба поліції Києва

Також зафіксовано, що нічний заклад функціонує без будь-яких дозвільних документів та перебуває в аварійному стані.

"У приміщенні порушено норми протипожежної безпеки, відсутні засоби для гасіння пожеж та не працюють санвузли. За цими фактами проводиться додаткова перевірка", - повідомили у поліції.

За виявленими фактами правопорушень поліція Шевченківського району Києва проводить перевірку, зібрані відомості внесено до ЄРДР, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 317 ККУ - "Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів".

А у затриманого 30-річного чоловіка поліція вилучила речовини, зовні схожі на наркотики, галюциногенні гриби, електронні ваги, 40 тис. грн, 8 банківських карток і автомобіль BMW.

Фото:прес-служба поліції Києва

Нагадаємо, у Києві поліція влаштувала облаву у закладі "Jugendhub", де в ніч на 28 жовтня проходив музичний захід, та затримала відвідувачів хабу, доправивши їх до відділку поліції та військкомату.

