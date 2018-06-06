CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРозслідування веде Бахмацький відділ ГУНП в Чернігівській області. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою "самогубство".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція заявила, що режисер Кантер зняв свою смерть на відео
Відомий режисер Леонід Кантер зняв свою смерть на відеокамеру, що підтверджує, що це було самогубство
Фото: fakty.ua
"Весь процес знімав на відео, яке вилучила поліція. Його долучено до матеріалів кримінального провадження", -повідомив Тракало.
Він підтвердив, що Кантер застрелився в ємності резервуару для води.
"Оскільки є відео, є зброя, яка відправлена на експертизу, то попередній висновок судмедексперта вказує на те, що людина вирішила в такий спосіб піти з життя", - сказав він.
Нагадаємо, увечері 4 червня на хуторі Обирок Бахмацького району Чернігівської області виявили тіло відомого режисера, продюсера, мандрівника і письменника Леоніда Кантера. Його кіностудія "Лізард філмс" зняла близько 50 фільмів. Серед найпопулярніших - фільми "Добровольці Божої чоти" та "Міф".
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06 06 2018 13:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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