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Поліція збирається посилити контроль швидкості на дорогах

Особливу увагу буде приділено переобладнаним маршрутним автобусам
В уряді підготували проект постанови про посилення контролю швидкості на дорогах України.
Поліція збирається посилити контроль швидкості на дорогах Фото: npu.gov.ua

"Вже на наступне засідання Кабінету Міністрів буде винесено на затвердження підготовлений Міністерством інфраструктури, Міністерством економіки, Міністерством внутрішніх справ проект постанови про запровадження контролю швидкості на українських автошляхах", - повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Крім того, зазначається, що поліція разом із Держслужбою безпеки на транспорті проведуть "жорсткі перевірки автоперевізників по всім автостанціям та місцям висадки/посадки пасажирів на наявність ліцензій і технічної справності автомобілів".

"Особливу увагу буде приділено переобладнаним маршрутним автобусам", - наголошують у міністерстві.

Нагадаємо, що сьогодні на 127-му кілометрі дороги Київ-Чоп поблизу села Глибочиця Житомирської області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобусу та великогабаритної вантажівки, внаслідок чого загинуло 10 осіб.

Також близько п'ятої години ранку 20 липня на трасі Київ-Одеса неподалік смт Криве Озеро сталася ДТП. Загинули пятеро людей, ще 12 госпіталізовали.

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20 07 2018 18:38
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