Поліція збирається посилити контроль швидкості на дорогах
"Вже на наступне засідання Кабінету Міністрів буде винесено на затвердження підготовлений Міністерством інфраструктури, Міністерством економіки, Міністерством внутрішніх справ проект постанови про запровадження контролю швидкості на українських автошляхах", - повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.
Крім того, зазначається, що поліція разом із Держслужбою безпеки на транспорті проведуть "жорсткі перевірки автоперевізників по всім автостанціям та місцям висадки/посадки пасажирів на наявність ліцензій і технічної справності автомобілів".
"Особливу увагу буде приділено переобладнаним маршрутним автобусам", - наголошують у міністерстві.
Нагадаємо, що сьогодні на 127-му кілометрі дороги Київ-Чоп поблизу села Глибочиця Житомирської області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобусу та великогабаритної вантажівки, внаслідок чого загинуло 10 осіб.
Також близько п'ятої години ранку 20 липня на трасі Київ-Одеса неподалік смт Криве Озеро сталася ДТП. Загинули пятеро людей, ще 12 госпіталізовали.
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