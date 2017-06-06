Поліція попередила рейдерське захоплення 21 підприємства

На Дніпропетровщині правоохоронці попередили рейдерське захоплення 21 підприємства

Під загрозою незаконного переоформлення майна опинився, зокрема, один із дніпровських банків, активи якого складають 200 млн грн. Поліцейські встановили, що до багатомільйонної афери причетна 56-річна громадянка, - повідомили в Нацполіції.

Зловмисниця від імені ряду товариств на підставі фальшивих документів намагалася заволодіти активами підприємств. Для переоформлення права власності на майно жінка надала підроблені документи, зокрема заяви акціонерів банку про продаж своїх часток у статуті. Відповідно документації, продаж було здійснено на користь 3-х товариств, від імені яких діяла зловмисниця.

Інтерес для шахрайки становили підприємства, що мають потужні активи. Поліцейським вдалося попередити незаконне привласнення майнових прав комерційних структур.

Фото:npu.gov.ua

Жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 (Замах на злочин), ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України. Наразі їй обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення 128 тис. грн застави.

Підозрюваній загрожує позбавлення волі на термін до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, під час обшуків у рамках справи щодо рейдерського захоплення одного з агрохолдингів правоохоронці вилучили сертифікати на 400 кг золота.