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Поліція зловила п'яного водія за кермом маршрутки Київ-Боярка

На момент зупинки людей в салоні не було
У Київській області поліцейські виявили за кермом маршрутки Київ-Боярка водія в стані алкогольного сп'яніння.
Поліція зловила п Фото: npu.gov.ua

"В рамках операції "Перевізник" в Чабанах поліцейські зупинили автомобіль "Мерседес Бенц Спринтер". За кермом перебував 43-річний водій з ознаками алкогольного сп'яніння. Нетверезий стан маршрутника підтвердив і результат медичного огляду", -  повідомляється на сайті Нацполіції столиці.

Транспортний засіб здійснював перевезення пасажирів зі столиці в Боярку. 

Водія поліцейські зняли з маршруту і склали щодо нього протокол про адміністративне правопорушення за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Додамо, майже за 20 днів в рамках операції "Перевізник" поліція виявила 50 водіїв, які керували автобусами в стані алкогольного сп’яніння.

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11 08 2018 17:29
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