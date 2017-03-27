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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Поліція знайшла посадовця "Укрзалізниці", якого викрали заради викупу

Чоловіка протримали у підвальному приміщенні 10 місяців
Поліція Київської області знайшла начальника департаменту енергопостачання "Укрзалізниці" Валерія Людмтрського, який був викрадений вісім місяців тому.
Поліція знайшла посадовця "Укрзалізниці", якого викрали заради викупу Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

За словами глави МВС Арсена Авакова, за звільнення топ-менеджера вимагали 10 мільйонів євро. Як написав Аваков у Facebook, Людмирського знайшли вчора вночі в приватному будинку в селі Фастівець Київської області. Його утримували в спеціально обладнаній схованці-бункері.

За словами потерпілого, били його тільки під час викрадення, в решту часу фізичних тортур не застосовували. В даний час потерпілий знаходиться в лікарні, за словами лікарів, його життю і здоров'ю нічого не загрожує.

За підозрою в участі в злочині затримано громадянина РФ (дагестанець) і громадянин України. Проводяться заходи щодо розшуку та затримання організатора та замовника злочину.

За даними слідства, організатор і члени його групи прибули в Україну легально в 2015 році і залишалися на території країни вже незаконно більше двох років. В ході реалізації злочинного задуму, вони завербували громадянина України, мотивували його прийняти іслам і за його сприяння купили приватний будинок в селі Фастівець Київської області. Потім в підвалі будинку був обладнаний тайник-бункер з двома камерами для тривалого утримання заручників.

Всього за 2015-2016 роки тільки в Київській області було скоєно 12 викрадень. В основному жертвами ставали забезпечені люди, за яких близькі виплачували величезні суми.

"Судячи з тривалої і ретельної підготовки та обладнання бункера, метою ОЗУ було системне викрадення і незаконне утримування людей з метою викупу", - написав Аваков.

Нацполіція перевіряє причетність встановлених учасників викрадення Людмирського до відомим міжнародним ОЗУ. В СБУ було направлено запит перевірити, чи не мають фігуранти справи відношення до ісламським терористичним групам.

Як відомо, Людмирськьй був викрадений під час прогулянки з собакою ввечері 18 липня 2016 року. Зловмисники застрелили собаку і під загрозою зброї змусили потерпілого сісти в їх автомобіль. Пізніше викрадачі вийшли на в контакт з сім'єю з вимогою викупу в 10 мільйонів євро.

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