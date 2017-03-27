Поліція знайшла посадовця "Укрзалізниці", якого викрали заради викупу

Поліція Київської області знайшла начальника департаменту енергопостачання "Укрзалізниці" Валерія Людмтрського, який був викрадений вісім місяців тому.

За словами глави МВС Арсена Авакова, за звільнення топ-менеджера вимагали 10 мільйонів євро. Як написав Аваков у Facebook, Людмирського знайшли вчора вночі в приватному будинку в селі Фастівець Київської області. Його утримували в спеціально обладнаній схованці-бункері.

За словами потерпілого, били його тільки під час викрадення, в решту часу фізичних тортур не застосовували. В даний час потерпілий знаходиться в лікарні, за словами лікарів, його життю і здоров'ю нічого не загрожує.

За підозрою в участі в злочині затримано громадянина РФ (дагестанець) і громадянин України. Проводяться заходи щодо розшуку та затримання організатора та замовника злочину.

За даними слідства, організатор і члени його групи прибули в Україну легально в 2015 році і залишалися на території країни вже незаконно більше двох років. В ході реалізації злочинного задуму, вони завербували громадянина України, мотивували його прийняти іслам і за його сприяння купили приватний будинок в селі Фастівець Київської області. Потім в підвалі будинку був обладнаний тайник-бункер з двома камерами для тривалого утримання заручників.

Всього за 2015-2016 роки тільки в Київській області було скоєно 12 викрадень. В основному жертвами ставали забезпечені люди, за яких близькі виплачували величезні суми.

"Судячи з тривалої і ретельної підготовки та обладнання бункера, метою ОЗУ було системне викрадення і незаконне утримування людей з метою викупу", - написав Аваков.

Нацполіція перевіряє причетність встановлених учасників викрадення Людмирського до відомим міжнародним ОЗУ. В СБУ було направлено запит перевірити, чи не мають фігуранти справи відношення до ісламським терористичним групам.

Як відомо, Людмирськьй був викрадений під час прогулянки з собакою ввечері 18 липня 2016 року. Зловмисники застрелили собаку і під загрозою зброї змусили потерпілого сісти в їх автомобіль. Пізніше викрадачі вийшли на в контакт з сім'єю з вимогою викупу в 10 мільйонів євро.