Поліція звинувачує президента Бразилії в корупції
Слідчі в попередньому звіті заявили, що Темер робив це під тиском і наполягають на розслідуванні щодо "пасивної корупції", повідомляє AP.
BREAKING: Brazil's federal police say they have evidence embattled President Michel Temer got bribes.— The Associated Press (@AP) 20 червня 2017 р.
У свою чергу, глава держави заперечує будь-яке правопорушення зі свого боку та вже пообіцяв не піти у відставку.
Генеральний прокурор, звітуючи перед Верховним судом Бразилії, що минулого місяця було зібрано достатньо попередніх ознак правопорушень для розслідування за корупцію та перешкоджання здійсненню правосуддя.
Якщо буде погоджена рекомендація федеральної поліції, то Конгрес може підняти питання про розгляд справи Темера у Верховному суді країни. Самі він є єдиним органом, який може офіційно призначити розслідування проти президента. Якщо дві третини голосів Конгресу будуть віддані за дозвіл розслідування, президентські повноваження Темера буду призупинені судом.
Мішел Темер, який до цього був віце-президентом, став главою держави після винесення імпічменту Ділмі Руссефф.
31 серпня сенат Бразилії проголосував за позбавлення її посади за фінансові порушення.
Її обвинуватили у переміщенні коштів між державними бюджетами, що є незаконним в Бразилії. Руссефф відкидає звинувачення.
Передбачається, що Темер керуватиме країною до 1 січня 2019 року, коли повинен був закінчитися президентський термін Руссефф.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Мішеля Темера звинуватили у вчиненні тиску на кабінет міністрів і причетності до корупції.
Темер прийшов до влади після того, як Ділмі Русеф було оголошено імпічмент на тлі тривалої політичної кризи. Він обіцяв покінчити з корупцією в країні.
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