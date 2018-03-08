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Поліцію Хорватії звинуватили у жорстокості і побитті мігрантів

За словами волонтерів організації, вони перебували у місті Велика Кладуша неподалік від хорватського кордону, коли прийшов чоловік та попросив їх перевірити його травми. Він сказав, що хорватська поліція побила його та його друзів
Хорватську поліцію вкотре звинуватили у застосуванні надмірної сили щодо мігрантів, які намагаються перетинати кордон з Боснією.
Поліцію Хорватії звинуватили у жорстокості і побитті мігрантів Фото: twitter.com/NoNameKitchen

Неурядова організація "No Name Kitchen", яка допомагає мігрантам і біженцям в Боснії, у соцмережах звинуватила хорватську поліцію в побитті мігранта та надала фотографію постраждалого, повідомляє Balkan Insight.

"Він кілька разів був побитий пластиковим кийком, його також били ногами. Ми не хотіли публікувати знімки його обличчя, тому що він згодом може мати проблеми", - розповіли в організації.

Очевидно, мігрант повернувся до міста після спроби перетнути кордон і потрапити до Євросоюзу.

Хорватська поліція відмовилася пояснити, що саме сталося, але в офіційному листі повідомила, що заяви людей, які намагаються незаконно перетинати кордон, "повинні розглядатися в контексті ситуації, в якій вони знаходяться, під час їхнього шляху, приходячи на хорватський кордон, який водночас є зовнішнім кордоном ЄС".

Міжнародні правозахисні організації, а також низка хорватських неурядових організацій та засобів масової інформації раніше задокументували численні випадки застосування надмірної сили з боку хорватської поліції.

Кількість мігрантів, які прямують через Боснію до ЄС цього року значно зросла. Від початку 2018 року понад 9 тисяч людей з Азії та Північної Африки прибули до Боснії із Сербії та Чорногорії, включаючи 3 тисячі за останній місяць.

Також, в портовому місті Кале, Франція, сталося зіткнення мігрантів з правоохоронцями, під час яких четверо поліцейських були поранені.

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03 08 2018 13:37
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