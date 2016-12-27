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Поліцію Рівненщини очолив Валерій Присяжнюк

Присяжнюк має 30-річний досвід роботи у правоохоронних органах
27 грудня керівництво області представив нового голову Національної поліції Рівненщини – генерала Валерія Присяжнюка.
Поліцію Рівненщини очолив Валерій Присяжнюк Валерій Присяжнюк. Фото: 112.ua

Новий керівник поліцейських Рівненській області працює у правоохоронних органах понад 30 років. 

"Це досвідчений офіцер, генерал, працює в органах з 1983 року, тому роботу знає не з книжок, а з власного оперативного досвіду", - охарактеризував нового голову рівненської поліції заступник Нацполіції України Олексій Руденко, повідомляє Відділ комунікації поліції регіону.

З 2008 року виконував обов’язки начальника управління МВС в Житомирській області.

Нагадаємо, 10 листопада начальник Головного управління Нацполіції в Рівненській області Сергій Князєв подякував особовому складу за роботу у зв’язку із призначенням на іншу посаду.

У квітні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив голову Національної поліції Рівненської області Сергія Максимова і признаичив замість нього Сергія Князєва.

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27 12 2016 16:58
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