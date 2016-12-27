Поліцію Рівненщини очолив Валерій Присяжнюк
Новий керівник поліцейських Рівненській області працює у правоохоронних органах понад 30 років.
"Це досвідчений офіцер, генерал, працює в органах з 1983 року, тому роботу знає не з книжок, а з власного оперативного досвіду", - охарактеризував нового голову рівненської поліції заступник Нацполіції України Олексій Руденко, повідомляє Відділ комунікації поліції регіону.
З 2008 року виконував обов’язки начальника управління МВС в Житомирській області.
Нагадаємо, 10 листопада начальник Головного управління Нацполіції в Рівненській області Сергій Князєв подякував особовому складу за роботу у зв’язку із призначенням на іншу посаду.
У квітні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив голову Національної поліції Рівненської області Сергія Максимова і признаичив замість нього Сергія Князєва.
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