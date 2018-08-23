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Політв’язень Балух написав листа

Балух голодує 154 день
Український політв’язень Володимир Балух написав листа зі звертанням "Вітаю всіх, хто любить Україну".
Політв’язень Балух написав листа Фото: radiosvoboda.org

Лист Балуха опублікував заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз у Facebook.

У листі датованому 22 серпня Балух бажає здоров’я та янголів-охоронців українському війську, духовенству та громадянському суспільству.

Він зазначає, що українці сплатили "велику ціну за право мати свою державу".

"Саме зараз, відбиваючи чергову шовіністичну навалу сусіда-імперіаліста, вважаю, вкрай важливим є докласти максимум зусиль, аби укріпити єдність суспільства, церкви і держави як такої", - йдеться у листі.

Також він закликає українців бути "гідними нащадками" своїх батьків, бо "козацькому роду нема переводу".

Закінчив свій лист Балух словами "Слава Україні".

Нагадаємо, 10 серпня політв'язень Балух побачився з матір'ю. За словами матері, Володимир не розповідає їй про стан свого здоров’я, аби її не засмучувати.


 

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23 08 2018 14:13
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