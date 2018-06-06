Політв'язень Балух втратив 30 кг за час голодування

Наразі він вже майже 2,5 місяці голодує

Український активіст Володимир Балух, який 19 березня оголосив безстрокове голодування в СІЗО Сімферополя, втратив 30 кг ваги.

"Балух оголосив голодування в кінці березня 2018 року. Наразі він вже майже 2,5 місяці голодує. Єдине — у нього дещо полегшений режим, після першого місяця голодування він перейшов на сухарі і кисіль, оскільки він схуд на 30 кг", - повідомила адвокатка Ольга Дінзе, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми починали його втрачати, і дякуємо архієпископу Клименту, який умовив його почати приймати хоч якусь їжу", - додала адвокатка.

1 червня архієпископ Української православної церкви Київського патріархату Климент розповів про погіршення стану здоров’я Балуха.