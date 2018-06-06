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Політв'язень Балух втратив 30 кг за час голодування

Наразі він вже майже 2,5 місяці голодує
Український активіст Володимир Балух, який 19 березня оголосив безстрокове голодування в СІЗО Сімферополя, втратив 30 кг ваги.
Політв Фото: з відкритих джерел

"Балух оголосив голодування в кінці березня 2018 року. Наразі він вже майже 2,5 місяці голодує. Єдине — у нього дещо полегшений режим, після першого місяця голодування він перейшов на сухарі і кисіль, оскільки він схуд на 30 кг", - повідомила адвокатка Ольга Дінзе, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми починали його втрачати, і дякуємо архієпископу Клименту, який умовив його почати приймати хоч якусь їжу", - додала адвокатка.

1 червня архієпископ Української православної церкви Київського патріархату Климент розповів про погіршення стану здоров’я Балуха.

Нагадаємо, підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму 16 січня засудив кримського активіста Володимира Балуха до трьох років і семи місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4,6 тис. грн).

 

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06 06 2018 15:22
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