Політв'язень Павло Гриб практично осліп, - адвокат

Стан політв'язня Павла Гриба погіршується, він практично втратив зір, в нього погіршилася пам’ять

"Я не медик, щоб ставити діагноз, але навіть за зовнішніми ознаками видно, що стан Павла погіршується. Якщо порівняти з тим, що було у грудні минулого (2017- ред.) року, коли я почала захищати його у суді, і тим, що є зараз, не обов’язково бути лікарем, щоб зрозуміти: здоров’я хлопця здає", - повідомила адвокат Гриба Марина Дубровіна в інтерв’ю "Главкому".

За словами Дубровіної, зір Гриба значно погіршився, він практично осліп.

"Він часто просто нездатний прочитати документи, які я йому передаю, навіть обличчя людей йому важко розгледіти. Павлу складно брати участь у судових засіданнях, оскільки він навіть свідків бачить погано", - додала адвокат.

Дубровіна зазначила, що Гриб "почав погано орієнтуватися: навіть дуже прості речі мені треба йому пояснювати по кілька разів".

"Не знаю, що на це впливає, можливо, всьому виною сильне нервове напруження. Погіршилась пам’ять, він погано запам’ятовує", - зауважила вона.

Дубровіна також заявила, що Гриба не оглядають медики.

"З моменту ув’язнення у 2017 році він перебував у СІЗО, де лікарі писали стандартні висновки, дуже прості за змістом: "почувається добре, скарг немає, діагноз такий-то, може утримуватися під вартою". Останнє медичне обстеження йому проводили 28 квітня 2018 р., після цього були зроблені аналізи, які оплатили батьки Павла і результати яких отримали у грудні. На основі результатів цих аналізів лікар Василь Притула і зробив заключення", - додала адвокат.

Нагадаємо, українському політв'язню Павлу Грибу стало зле на судовому засіданні в Північно-Кавказькому окружному військовому суді 12 грудня. Засідання не відбулося.

Водночас, за словами адвокатки Закревської жодного обстеження не проводилось.

Раніше, Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ продовжив на 6 місяців арешт викраденого в Білорусі громадянина України Павла Гриба, якого в Росії звинувачують у тероризмі. Міністерство закордонних справ України у зв'язку з цим висловило протест.

Павла Гриба затримали в Мінську 24 серпня минулого року. Він поїхав туди, як стверджує, на зустріч з дівчиною. Після затримання Павло зник, і лише 7 вересня знайшовся в СІЗО Краснодару. ФСБ висунуло йому звинувачення у підготовці теракту.