Політв'язень Гриб заявив, що давав свідчення під тиском

"Мені казали, що краще підписати, або ж вони застосують до мене фізичну силу, погрожували мені тортурами"

Український політв'язень Павло Гриб на суді в Росії 24 січня заявив, що його свідчення 2017 року не відповідають дійсності — на нього емоційно тиснули та казали, що "краще підписати".

На засіданні в Північно-Кавказькому окружному військовому суді прокурор зачитав свідчення Гриба від 29 серпня 2017 року.

"Рішення про схиляння громадянки Росії Тетяни Єршової було ухвалене лише мною, наказів від сцпеслужб та екстремістських організацій України не надходило", - ідеться у протоколі, інформує "Громадське" з посиланням на "Кавказький узел".

У цьому ж документі зафіксовано, що Гриб зустрівся з Єршовою (дівчиною, яку він нібито схиляв до теракту) в білоруському Гомелі, а згодом поїхав до Сочі, щоб поговорити "наодинці". Потім він доїхав до Смоленська, а звідти до Ярцево (де, за версією слідчих, був затриманий). Зазначимо, що сам Гриб заперечує своє затримання в Росії та вказує, що його затримали в Білорусі, а веж потім перевезли до Росії.

У другому протоколі, озвученому в суді, політв'язень зізнається, що переписувався з Єршовою та хотів її схилити до теракту на шкільній лінійці у Сочі.

"Мені було відомо, що через антитерористичні дії у місцях скупчення людей завжди є працівники спецслужб, камери нагляду, тому я відправив їй повідомлення: "І там можуть бути "мусора" (міліція - ред.) перед цим, з собаками", - вказано в протоколі.

На суді 24 січня політв'язень заявив, що такі свідчення не відповідають дійсності.

"На мене тиснули морально та психологічно... мені казали, що краще підписати, або ж вони застосують до мене фізичну силу, погрожували мені тортурами", - сказав Гриб.

Раніше, Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ продовжив на 6 місяців арешт викраденого в Білорусі громадянина України Павла Гриба, якого в Росії звинувачують у тероризмі. Міністерство закордонних справ України у зв'язку з цим висловило протест.

Павла Гриба затримали в Мінську 24 серпня минулого року. Він поїхав туди, як стверджує, на зустріч з дівчиною. Після затримання Павло зник, і лише 7 вересня знайшовся в СІЗО Краснодару. ФСБ висунуло йому звинувачення у підготовці теракту.