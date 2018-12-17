Політв'язень Клих написав листа активістам: підозрює, що хворий на рак, хоче розпочати голодування

Український політв’язень Станіслав Клих написав листа російським правозахисникам та активістам, у якому розповів про свій стан здоров'я та умови утримання у колоніх в російському Верхньоуральську.

Лист оприлюднила російська активістка Марія Рябікова, повідомляє "Громадське".

У листі Клих пише, що зі здоров'ям у нього "все дуже погано": він підозрює, що у нього захворювання на рак, однак не ваказав, якого органу.

Українець повідомив, що його везуть у лікарні Челябінська. Клих закликав розповсюдити лист у ЗМІ, також зазначив, що "надіється на обмін до Нового року".

Нагадаємо, що 23 серпня ЄСПЛ повідомив, що суд вирішив застосувати правило 39 свого регламенту про невідкладні забезпечувальні заходи щодо Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Куку та Сергія Литвинова. Росія мала до 5 вересня надіслати ЄСПЛ інформацію щодо стану здоров'я цих людей та повідомити, чи наразі вони голодують.

У Росії та в анексованому Криму утримують 64 українських політв'язня, 27 яких перебувають на території Росії. 58 — затримані у Криму чи у справах, пов'язаних з Кримом. Ці цифри не враховують в'язнів, що утримуються на території самоназваних республік.