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Політв’язень Клих підозрює, що хворий на рак шкіри, - мати

Попри стан, його повернули з лікарні до в'язниці
Український політв’язень Станіслав Клих підозрює, що хворий на рак шкіри. Також він поскаржився на сильний біль у нирках та серці. Попри такий стан здоров’я політв’язня повернули з лікарні Челябінська до в’язниці у Верхьноуральську.
Політв’язень Клих підозрює, що хворий на рак шкіри, - мати Фото: radiosvoboda.org

Про це повідомила мати українця Тамара Клих, яка розмовляла з ним телефоном 9 січня, інформує "Громадське".

"Він засмучений, що в лікарні Челябінська його протримали всього 5 днів. Він писав заяву, аби його обстежили, адже болить і серце, і нирки. Але в нього взяли аналіз сечі та крові, і на четвертий день вже відправили назад до в’язниці. Жодного діагнозу не поставили", - сказала Тамара Клих.

Станіслав також скаржиться на проблеми з ногами - вони покрилися плямами, а на п'ятці є тріщини. Політв’язень підозрює, що в нього рак шкіри.

Листи Клих також не отримує, хоча родина пише йому двічі на місяць. Для того, аби поговорити, мати замовляє у в’язниці дзвінок. Цього разу їм дозволили проговорити 15 хвилин. Відвідати сина Тамара Клих може раз на півроку, але каже, що їздити до Челябінська важко.

"Стас каже, що йдуть чутки про його переведення на Сахалін. Він і згоден, аби його перевели чи туди, або туди, де Сенцов (політв'язень Сенцов перебуває у колонії в Лабитнангах на півночі РФ -ред). Адже говорить, що в цій в’язниці він вже задихається", - додала Тамара Клих.

Родина хоче, аби його перевели до в’язниці в РФ в ту область, що ближча до України. Про це повинен клопотати адвокат. Тамара Клих сказала, що з нею захисник сина не спілкується.

Нагадаємо, український політв’язень Станіслав Клих написав листа російським правозахисникам та активістам, у якому розповів про свій стан здоров'я та умови утримання у колоніх в російському Верхньоуральську.

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09 01 2019 22:59
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