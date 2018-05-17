Політв'язень Кольченко написав листа Сенцову
Про це Громадському повідомила правозахисниця Тетяна Щур, яка перебуває у Челябінську.
Вона отримала лист від адвоката Олександра, який зустрівся з підзахисним у російській колонії, що у місті Копейськ (розташований під Челябінськом, — ред.).
"Сьогодні дізнався, що ти став на якір (оголосив голодування — ред.). Я дуже стурбований цією обставиною, враховуючи, що коли ми з тобою спілкувалися, ти не підтримував такі заходи, а також відомості про те, що стан твого здоров'я у цьому північному відрядженні погіршився", — пише Кольченко.
У листі він також повідомив, що, як тільки відбуде у ШІЗО, готується повернутися туди знову, оскільки "наближається день Росії".
Він розповідає, що узяв з собою "Пригоди бравого солдата Швейка", оскільки "література подібного роду допомагає з належною часткою серйозності ставиться до всього цього фарсу що оточує нас".
"Зі своїх тепличних санаторних умов я хочу побажати тобі здоров'я і сил, які нам знадобляться на волі в Україні", — написав Кольченко.
За словами правозахисниці Тетяни Щур, така практика застосовується в російських в'язницях досить часто: "Тих, хто сидить по важким статтям, по якій сидить Кольченко, у Челябінську переводять в ШІЗО у зв'язку з державними святами. Їх тримають близько 2 тижнів для профілактики. Це такий порядок, і так чинять з усіма", — пояснила вона.
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