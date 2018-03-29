Політв'язень Кольченко не отримує ліків проти аритмії

Український політв‘язень Олександр Кольченко, який перебуває у виправній колонії №6 у Копейську Челябінської області, не отримує ліків проти аритмії.

Про це повідомляють челябінські правозахисники. Відповідний діагноз Кольченку поставили в ув‘язненні близько місяця тому.

"Із ним сьогодні зустрічався адвокат - почувається Саша нормально. Він не скаржиться, утім ліків проти аритмії, яку йому діагностували в ув'язненні не отримує", - пояснив правозахисник Микола Щур, передає "Громадське".

"Саша посміхається, тримається нормально, але худий. Листи і передачі отримує. Останній лист отримав позавчора", - додав Щур.

Нагадаємо, Олександра Кольченка засудили в Росії до десяти років колонії, нібито за підготовку і вчинення терористичних актів у Сімферополі. На початку березня 2016 року його етапували до виправної колонії №6 Копейська Челябінської області.

Російська влада офіційно визнала Кольченка громадянином України.

У жовтні минулого року РФ відмовилась видати Україні ув'язненого кримчанина.