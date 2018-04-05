Політв’язня Абдуллаєва госпіталізували з СІЗО

Незаконно утримуваного у Криму політв’язня Узеїра Абдуллаєва, у якого нещодавно виявили зараження крові, у критичному стані відвезли з СІЗО в лікарню імені Семашко у Сімферополі.

"Мама політв'язня Узеїра Абдуллаєва тільки що вийшла з СІЗО. Його відвезли в лікарню ім. Семашко (Сімферополь) в критичному стані. Ігноруючи листи адвокатів, родичів, громадськість, адміністрація СІЗО продовжувала до сьогоднішнього дня тримати Узеїра Абдуллаєва на території СІЗО, незважаючи на всі медичні показання до термінової госпіталізації", - повідомляє Facebook організації "Кримська солідарність".

Нагадаємо, що 1 травня голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що стан здоров’я Абдуллаєва покращився.

30 квітня правозахисники повідомили, що політв'язень Узеір Абдуллаєв потребує негайної госпіталізації. За попередніми даними, у нього зараження крові і йому потрібна термінова госпіталізація.

Як повідомляв iPress.ua, незаконно затриманий в анексованому Криму Узеір Абдуллаєв перебуває в критичному стані.