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Політв’язня Балуха б’ють і чинять на нього психологічний тиск, - захист

"Його психічно намагаються зламати"
В анексованому Криму незаконно засудженого українського активіста Володимира Балуха б’ють і чинять на нього психологічний тиск.
Політв’язня Балуха б’ють і чинять на нього психологічний тиск, - захист Фото: facebook.com/crimeahrg

"Володю починають мучити так званим "недотриманням режиму": за будь-яку провину, яку він "допускає" у камері, на нього складають адміністративне порушення. За те, що він відмовився роздягатися догола, його відлупцювали і склали акт про адміністративне порушення", - зазначив Климент.

Він також повідомив, що Балуха карають, якщо він ліг у камері або підійшов до вікна і затримався там більше ніж на 1-2 хвилини.

"Його психічно намагаються зламати, привести до того стану, щоб він почав вживати ту їжу, яку дають у цьому СІЗО. Володя тримається, настрій у нього оптимістичний", - додав Климент.

11 квітня начальник Роздольненського ізолятора тимчасового тримання Валерій Ткаченко під час засідання суду у справі політв'язня Володимира Балуха заявив, що написати рапорт про конфлікт з Балухом йому наказали, щоб порушити кримінальну справу проти нього.

Як відомо, український політв'язень Володимир Балух, утримуваний у анексованому Криму, оголосив безстрокове голодування.

Нагадаємо, підконтрольний Росії Роздольненський районний суд Криму 16 січня засудив кримського активіста Володимира Балуха до трьох років і семи місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4,6 тис. грн).

 

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14 04 2018 11:00
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