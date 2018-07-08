Політв'язня Клиха повернули в російську колонію з психіатричної лікарні

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова поговорила з матір'ю українського політв'язня в Росії Станіслава Клиха, якій вдалося поспілкуватися з сином і дізнатися про його стан здоров'я.

"Поговорила з мамою Святослава Клиха - Тамарою. Вона розповіла, що нарешті говорила з сином телефоном - Станіслав зараз вже в колонії. Тамара неодноразово просила про цю розмову, але їй постійно відмовляли. Станіслав розповів, що в психіатричній лікарні його "накачали" психотропними препаратами, і він не знає, як це буде впливати на його стан в подальшому. За словами Тамари, Станіслав врівноважений, розповідає, що дуже болять нирки, швидше за все після травми", - повідомила Денісова, інформує "ІнтерфакУкраїна".

с-Омбудсмен розповіла Тамарі Клих про необхідність написати заяву і про те, які документи їй потрібно оформити для отримання державної допомоги як члену сім'ї політв'язня.

Нагадаємо, 26 травня 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Миколу Карпюка і С.Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

У Росії Карпюка і Клиха засудили у справі про участь в бойових діях в першу чеченську кампанію в складі організації УНА-УНСО. Згідно з вироком, Карпюк проведе у в'язниці перші 10 років, а Клих - перші 9 років, потім обидва будуть відправлені в колонію суворого режиму.

У березні 2017 року Клиха етапували в Верхньоуральськ.

Нагадаємо, мати політв'язня Тамара Клих повідомила, що її сина могли перевести з тюрми до психіатричної лікарні.