Політв’язня Сенцова з 8 червня годують "якоюсь сумішшю", - омбудсмен
Про це омбудсмен повідомила під час зустрічі з послами країн — членів Євросоюзу в Києві.
Денісова розповіла, що про годування Сенцова йдеться в листі керівництва ради при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства та прав людини.
"З 8 червня Олега Сенцова годують якоюсь сумішшю. Ми не знаємо складу цієї суміші, що там саме, які там складові", - наголосила вона.
Омбудсмен додала, що під час самітів Україна-ЄС та Україна-НАТО буде розглядатися невиконання Росією Мінських угод.
"І тому я закликаю підтримати Україну і президента України щодо пріоритетності безпекових та гуманітарних питань. Ми просимо вас звернутися до (президента РФ Володимира — ред.) Путіна з закликом звільнити всіх політв’язнів, всіх заручників", — заявила Денісова.
Український омбудсмен Людмила Денісова з 15 червня перебувала в Росії, але їй не дозволили зустрітися з жодним із українських політв'язнів - зокрема відмовили у допуску до Олега Сенцова, який голодує в російській колонії вже 46 днів, до Романа Сущенка, Миколи Карпюка.
Додамо, Денісову не пустили до колонії. Повз неї на територію проїхала уповноважена РФ з прав людини Тетяна Москалькова, проте "навіть не зупинилася, щоб перебалакати".
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