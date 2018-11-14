Політв'язню Сенцову присудили нагороду Платформи європейської пам'яті та сумління
Посол подякував міжнародній спільноті за підтримку та зазначив, що світ не може стояти осторонь проблеми політв'язнів.
"Висловлюю щиру вдячність міжнародній спільності за демонстрацію своєї солідарності з українськими політичними бранцями. Важливо змусити державу-агресора поважати права та свободи людини. Демократичне та правове суспільство не має і не може стояти осторонь цієї проблеми сучасності", - написав Бродович.
Нагороду найближчим часом передадуть близьким Сенцова в Україні.
Як відомо, український режисер та політичний в’язень Кремля Олег Сенцов у четвер став лауреатом премії Сахарова Європейського парламенту. Офіційна церемонія нагородження пройде в Страсбурзі 12 грудня. При цьому залишається відкритим питання особистої присутності Сенцова на церемонії нагородження. У разі відсутності українця нагороду отримає його родич або ж там буде стояти "порожній стілець".
Президент України Петро Порошенко вважає, що присудження Сахаровської премії українському політв'язню Олегу Сенцову прискорить його звільнення.
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