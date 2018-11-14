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Політв'язню Сенцову присудили нагороду Платформи європейської пам'яті та сумління

Нагороду Сенцова в Словенії отримав український посол Михайло Бродович
Українському політв'язню, режисеру Олегу Сенцову присудили нагороду проекту "Платформа європейської пам'яті та сумління", який досліджує тоталітарні режими в Європі у 20 столітті.
Політв Фото: facebook.com/m.brodovych

Посол подякував міжнародній спільноті за підтримку та зазначив, що світ не може стояти осторонь проблеми політв'язнів.

"Висловлюю щиру вдячність міжнародній спільності за демонстрацію своєї солідарності з українськими політичними бранцями. Важливо змусити державу-агресора поважати права та свободи людини. Демократичне та правове суспільство не має і не може стояти осторонь цієї проблеми сучасності", - написав Бродович.

Нагороду найближчим часом передадуть близьким Сенцова в Україні.

Як відомо, український режисер та політичний в’язень Кремля Олег Сенцов у четвер став лауреатом премії Сахарова Європейського парламенту. Офіційна церемонія нагородження пройде в Страсбурзі 12 грудня. При цьому залишається відкритим питання особистої присутності Сенцова на церемонії нагородження. У разі відсутності українця нагороду отримає його родич або ж там буде стояти "порожній стілець".

Президент України Петро Порошенко вважає, що присудження Сахаровської премії українському політв'язню Олегу Сенцову прискорить його звільнення.

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14 11 2018 18:49
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