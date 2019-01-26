Політична криза у Венесуелі: США у Радбезі ООН закликали визнати опозиціонера Гуайдо президентом

Під час засідання Радбезу ООН у суботу, 26 січня, держсекретар США Майк Помпео закликав країни-члени "вирішити на чиєму вони боці" щодо ситуації у Венесуелі і підтримати лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо.

"Прийшов час для інших країн вирішити, на чиєму ви боці. Немає часу зволікати та грати в ігри. Або ви стоїте із силами свободи, або ви перебуваєте у союзі з Мадуро і його хаосом", - заявив Помпео, повідомляє Reuters.

Відтак, держсекретар закликав всіх членів Ради Безпеки ООН підтримати "демократичний перехід Венесуели" і визнати тимчасовим лідером країни опозиційного політика Гуайдо.

Воднчоас Росія у Радбезі звинуватила Вашингтон у підтримці "спроби державного перевороту" у Венесуелі.

"У Венесуелі немає загрози для миру і безпеки... Якщо щось загрожує миру, то це безсоромні і агресивні дії США та їхніх союзників, спрямовані на повалення законного президента Венесуели", - заявив у Радбезі посол США в Росії Василь Небензя.

Росія, Китай, Південно-африканська республіка і Екваторіальна Гвінея заблокували пропозицію США підтримати Національні збори Венесуели (парламент) як "єдиний демократично обраного інституту країни".

Помпео, у свою чергу, звинуватив Росію і Китай в "підтримці невдалого режиму в надії повернути мільярди доларів необдуманих інвестицій".

Нагадаємо, Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет засудила насильство у Венесуелі та попередила, що ситуація у країні може вийти з-під контролю будь-якої миті, і це матиме катастрофічні наслідки.

Раніше Україна підтримала голову Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо, що оголосив себе Президентом.

Як відомо, у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.