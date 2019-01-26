Політична криза у Венесуелі: США у Радбезі ООН закликали визнати опозиціонера Гуайдо президентом
"Прийшов час для інших країн вирішити, на чиєму ви боці. Немає часу зволікати та грати в ігри. Або ви стоїте із силами свободи, або ви перебуваєте у союзі з Мадуро і його хаосом", - заявив Помпео, повідомляє Reuters.
Відтак, держсекретар закликав всіх членів Ради Безпеки ООН підтримати "демократичний перехід Венесуели" і визнати тимчасовим лідером країни опозиційного політика Гуайдо.
Воднчоас Росія у Радбезі звинуватила Вашингтон у підтримці "спроби державного перевороту" у Венесуелі.
"У Венесуелі немає загрози для миру і безпеки... Якщо щось загрожує миру, то це безсоромні і агресивні дії США та їхніх союзників, спрямовані на повалення законного президента Венесуели", - заявив у Радбезі посол США в Росії Василь Небензя.
Росія, Китай, Південно-африканська республіка і Екваторіальна Гвінея заблокували пропозицію США підтримати Національні збори Венесуели (парламент) як "єдиний демократично обраного інституту країни".
Помпео, у свою чергу, звинуватив Росію і Китай в "підтримці невдалого режиму в надії повернути мільярди доларів необдуманих інвестицій".
Нагадаємо, Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет засудила насильство у Венесуелі та попередила, що ситуація у країні може вийти з-під контролю будь-якої миті, і це матиме катастрофічні наслідки.
Раніше Україна підтримала голову Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо, що оголосив себе Президентом.
Як відомо, у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.
Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.
Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.
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