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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Політичну діячку з Угорщини не пустили на територію України

Вона підтримувала проросійських сепаратистів на Донбасі
Прикордонники виявили та не пропустили в Україну угорську політичну діячку, депутатку Європарламенту від угорської радикальної партії "Йоббік" Морваі Крістіну.
Політичну діячку з Угорщини не пустили на територію України Фото: dailynewshungary

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Служба безпеки України заборонила їй в’їзд до липня 2019 року.

Депутатка прибула в пункт пропуску "Лужанка", під час паспортного контролю прикордонники встановили її особу та виконали доручення СБУ.

За наявною інформацією, вона у 2014 році відвідувала тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей та висловлювала підтримку лідерам самопроголошених республік.

Депутатці вручено рішення про відмову в перетинанні держкордону.

Як повідомляв iPress.uaУгорщина погрожує блокувати будь-які ініціативи України у її просуванні у напрямку європейської інтеграції та участі у програмах Східного партнерства.

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27 09 2017 17:34
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