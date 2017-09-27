Політичну діячку з Угорщини не пустили на територію України

Вона підтримувала проросійських сепаратистів на Донбасі

Прикордонники виявили та не пропустили в Україну угорську політичну діячку, депутатку Європарламенту від угорської радикальної партії "Йоббік" Морваі Крістіну.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Служба безпеки України заборонила їй в’їзд до липня 2019 року.

Депутатка прибула в пункт пропуску "Лужанка", під час паспортного контролю прикордонники встановили її особу та виконали доручення СБУ.

За наявною інформацією, вона у 2014 році відвідувала тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей та висловлювала підтримку лідерам самопроголошених республік.

Депутатці вручено рішення про відмову в перетинанні держкордону.

Як повідомляв iPress.ua, Угорщина погрожує блокувати будь-які ініціативи України у її просуванні у напрямку європейської інтеграції та участі у програмах Східного партнерства.