Політикою Орбана яка є проросійською невдоволені більшість угорців

В Угорщині зростає невдоволення проросійським курсом правонаціоналістичного уряду Віктора Орбана - більшість населення виступає за суворіше засудження агресії рф проти України.

"Як свідчать дані опитування, яке було проведено соціологічним інститутом Publicus та опубліковано на інтернет-порталі "Nepszava.hu" в п'ятницю, 57% угорців висловилися за суворіше засудження росії у зв'язку з нападом на Україну. Дві третини опитаних вважають, що Орбану доведеться вибирати між москвою і Брюсселем", - йдеться у повідомленні.

При цьому 69% респондентів заявили, що вважають росію агресором у війні в Україні.

Згідно з опитуванням, серед прихильників влади є особливо великі побоювання щодо війни в сусідній Україні. Так, 75% прибічників Орбана заявили, що відчувають у зв'язку з цим занепокоєння, тоді як серед прихильників опозиції таких лише 50%.

"Натомість у політичних таборах існує одностайність щодо того, що Угорщина не повинна ані передавати Україні зброю, ані відряджати солдатів - такої думки дотримуються понад три чверті угорців", - ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ставлення до путіна погіршилося у шести з десяти угорців.