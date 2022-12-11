CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Угорщині зростає невдоволення проросійським курсом правонаціоналістичного уряду Віктора Орбана - більшість населення виступає за суворіше засудження агресії рф проти України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Політикою Орбана яка є проросійською невдоволені більшість угорців
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє АРА.
"Як свідчать дані опитування, яке було проведено соціологічним інститутом Publicus та опубліковано на інтернет-порталі "Nepszava.hu" в п'ятницю, 57% угорців висловилися за суворіше засудження росії у зв'язку з нападом на Україну. Дві третини опитаних вважають, що Орбану доведеться вибирати між москвою і Брюсселем", - йдеться у повідомленні.
При цьому 69% респондентів заявили, що вважають росію агресором у війні в Україні.
Згідно з опитуванням, серед прихильників влади є особливо великі побоювання щодо війни в сусідній Україні. Так, 75% прибічників Орбана заявили, що відчувають у зв'язку з цим занепокоєння, тоді як серед прихильників опозиції таких лише 50%.
"Натомість у політичних таборах існує одностайність щодо того, що Угорщина не повинна ані передавати Україні зброю, ані відряджати солдатів - такої думки дотримуються понад три чверті угорців", - ідеться у повідомленні.
Також зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ставлення до путіна погіршилося у шести з десяти угорців.
Нагадаємо, що раніше новий пакет допомоги заблокувала Угорщина.
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12 11 2022 11:31 МЕДІА
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