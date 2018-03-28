Полк "Азов" не отримає зброю від США

Військова допомога США Україні не передбачає надання озброєння полку спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України

Про це зазначається в консолідованому законі США про бюджетні асигнування на 2018 фінансовий рік, пише "Інтерфакс-Україна".

"Положення 8129. Кошти, передбачені цим законом, не можуть бути використані для забезпечення озброєнням, навчанням або іншими видами допомоги батальйону "Азов", - йдеться в документі, підписаному президентом США 23 березня 2018 року і опублікованому на сайті Конгресу США.

Як відомо, 23 березня президент США Дональд Трамп підписав закон про бюджет США на 2018 фінансовий рік, в якому для України передбачена допомога в $620,7 млн.

Так, згідно із законопроектом Пентагону виділяється 200 млн. дол. для надання військово-технічної допомоги Україні, що на 50 млн. дол. більше за асигнування 2017 року