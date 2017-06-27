Полковник Шаповал був командиром першої групи спецназу, яка звільняла донецький аеропорт, – Матіос

Матіос зазначив, що Шаповал був бойовим офіцером з унікальними знаннями

Головна версія підриву автомобіля працівника Головного управління розвідки Міноборони полковника Максима Шаповала – російський слід.

"Основна версія слідства – російський слід. Інші деталі в межах можливості будемо коментувати пізніше", - заявив голова військової прокуратури Анатолій Матіос після наради керівників всіх правоохоронних органів та секретаря РНБО за головуванням президента, інформує "Українська правда".

Також Матіос повідомив, що Шаповал був командиром першої групи спецназу, яка звільняла донецький аеропорт в 2014 році.

"Це бойовий офіцер з унікальними знаннями", - сказав він.

Головний військовий прокурор зазначив, що всі члени слідчо-оперативної групи вбивства Шаповала проходять поліграф для унеможливлення витоку інформації.

На запитання УП, чи відомо, де саме відбулося закладання вибухівки під службовий автомобіль загиблого, Матіос заявив: "Я є категоричним противником розслідування онлайн, внаслідок досить специфічної теми – коментувати це я не буду".

Він додав, що за останній рік на території України було здійснено десять злочинів з використанням вибухівки, всі їх слідство відпрацьовує.

Нагадаємо, вранці 27 червня на перехресті Солом'янської та Механізаторів у Києві вибухнув легковий автомобіль Mercedes. За кермом перебував начальник резерву ГУ розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал. Він загинув на місці.