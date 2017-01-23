Полковника контррозвідки СБУ викрили на хабарництві, - Матіос
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
"Військова прокуратура Луцького гарнізону за матеріалами та спільно з оперативними співробітниками Управління внутрішньоі безпеки СБ України, задокументували факт вимагання та одержання "хабара" виконувачем обов’язки начальника відділу (м. Луцьк) військової контррозвідки Департаменту контррозвідки СБ України підполковником С", - зазначив він.
За інформацією Матіоса, контррозвідник отримав неправомірну вигоду в розмірі 15 тис. грн від військовослужбовця Луцького прикордонного загону за ненаправлення до правоохоронних органів інформації щодо можливої протиправної діяльності останнього, нібито пов'язаної з незаконним переміщенням товарів через держкордон України.
"Гроші виявлені та вилучені під час огляду місця події. Офіцера затримано в порядку ст. 208 КПК України", - підкреслив він.
При цьому Матіос додав, що "державу роз'їдає тяжка біда".
Як повідомляв раніше iPress.ua, на Дніпропетровщині спіймали на хабарництві двох поліцейських.
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