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Полковника контррозвідки СБУ викрили на хабарництві, - Матіос

Контррозвідник отримав неправомірну вигоду в розмірі 15 тис. грн від військовослужбовця
У Луцьку під час одержання хабара затримали полковника контррозвідки Служби безпеки України (СБУ).
Полковника контррозвідки СБУ викрили на хабарництві, - Матіос Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Військова прокуратура Луцького гарнізону за матеріалами та спільно з оперативними співробітниками Управління внутрішньоі безпеки СБ України, задокументували факт вимагання та одержання "хабара" виконувачем обов’язки начальника відділу (м. Луцьк) військової контррозвідки Департаменту контррозвідки СБ України підполковником С", - зазначив він.

За інформацією Матіоса, контррозвідник отримав неправомірну вигоду в розмірі 15 тис. грн від військовослужбовця Луцького прикордонного загону за ненаправлення до правоохоронних органів інформації щодо можливої протиправної діяльності останнього, нібито пов'язаної з незаконним переміщенням товарів через держкордон України.

"Гроші виявлені та вилучені під час огляду місця події. Офіцера затримано в порядку ст. 208 КПК України", - підкреслив він.

При цьому Матіос додав, що "державу роз'їдає тяжка біда".

Як повідомляв раніше iPress.ua, на Дніпропетровщині спіймали на хабарництві двох поліцейських.

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23 01 2017 20:19
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