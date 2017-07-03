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Полковників Генштабу і Держприкордонслужби арештували за хабарі

Хабар офіцери отримали у два етапи
Двом полковникам Генерального штабу Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України, яких підозрюють в отриманні хабара, обрано запобіжний захід.
Полковників Генштабу і Держприкордонслужби арештували за хабарі Фото: з вільних джерел

"За клопотанням військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України судом обрано запобіжний захід двом полковникам з Генерального штабу Збройних Сил України (домашній арешт) та Державної прикордонної служби України (цілободовий домашній арешт з носінням електронного браслету), які були викриті 23 лютого 2017 року на одержанні хабара у 6000 доларів США за працевлаштування цивільної особи на військову службу до Державної прикордонної служби України", - повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Відзначають, що хабар офіцери отримали у два етапи. Спочатку вони отримали 3000 доларів, а під час отримання другої частини військовослужбовців було затримано.

Старшим офіцерам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, у великому розмірі та за попередньою змовою групою осіб, які займають відповідальне становище, поєднане з вимаганням).

Нагадаємо, що корупціонерів затримали 23 лютого 2017 року під час одержання хабара за працевлаштування цивільної особи в Держприкордонслужбу. Суму хабара вони отримали у два етапи.

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07 03 2017 19:19
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