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Полковнику Без'язикову продовжили арешт

Арешт продовжено до квітня поточного року
Печерський районний суд Києва продовжив арешт полковнику ЗСУ Івану Без'язикову, обвинуваченому в державній зраді.
Полковнику Без Фото: 112.ua

Рішенням суду Без'язикову продовжено арешт до квітня 2017 року.

Про це у Twitter написала прес-секретар Генеральної прокуратури Лариса Сарган.

 

 

 

Нагадаємо, військового розвідника, полковника ЗСУ, звільненого з полону бойовиків влітку 2016 року, Івана Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з "ДНР".

Начальник розвідки 8-го армійського корпусу Без'язиков потрапив у полон 16 серпня 2014 року у Степанівці Донецької області. За словами Без'язикова, туди він поїхав за тілами загиблих.  Іван Без'язиков та ще два офіцери були схоплені бойовиками в серпні 2014 року при спробі забрати тіла українських військових, загиблих в бою під Степанівкою.

Військового звільнили з полону 5 липня 2016 року в результаті спецоперації СБУ. У грудні співробітники служби пред'явили "незаперечні докази (свідчення свідків та оперативно-технічні матеріали) того, що зрадник співпрацював з розвідувальними структурами бойовиків, підконтрольними російським спецслужбам, і навіть займав там одну з керівних посад".

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08 02 2017 18:32
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