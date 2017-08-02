Полковнику Без'язикову продовжили арешт

Печерський районний суд Києва продовжив арешт полковнику ЗСУ Івану Без'язикову, обвинуваченому в державній зраді.

Рішенням суду Без'язикову продовжено арешт до квітня 2017 року.

Про це у Twitter написала прес-секретар Генеральної прокуратури Лариса Сарган.

Рішенням Печерського суду підозрюваному у зраді та співпраці з "ДНР" полковнику Без'язикову продовжили тримання під вартою до 8 квітня 2017р — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 8 лютого 2017 р.

Нагадаємо, військового розвідника, полковника ЗСУ, звільненого з полону бойовиків влітку 2016 року, Івана Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з "ДНР".

Начальник розвідки 8-го армійського корпусу Без'язиков потрапив у полон 16 серпня 2014 року у Степанівці Донецької області. За словами Без'язикова, туди він поїхав за тілами загиблих. Іван Без'язиков та ще два офіцери були схоплені бойовиками в серпні 2014 року при спробі забрати тіла українських військових, загиблих в бою під Степанівкою.

Військового звільнили з полону 5 липня 2016 року в результаті спецоперації СБУ. У грудні співробітники служби пред'явили "незаперечні докази (свідчення свідків та оперативно-технічні матеріали) того, що зрадник співпрацював з розвідувальними структурами бойовиків, підконтрольними російським спецслужбам, і навіть займав там одну з керівних посад".