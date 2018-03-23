Пологи в Україні будуть безкоштовними, – МОЗ
Медична реформа не передбачає введення оплати за пологи від породіль, - йдеться на сайті МОЗу.
Зокрема, в ст. 4 п.1 Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” № 2168-VIII зазначається:
"У межах програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням:
- екстреної медичної допомоги;
- первинної медичної допомоги;
- вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
- третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
- паліативної медичної допомоги;
- медичної реабілітації;
- медичної допомоги дітям до 16 років;
- медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами".
Медична реформа передбачає перехід на нову модель фінансування державою медичних послуг, які надаються українцям. Зокрема, стаціонари або лікарні з 2020 року почнуть отримувати від держави оплату за надані послуги конкретному пацієнту.
Нагадаємо, з 13 березня набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров'я, який скасовує низку форм первинної облікової документації, зокрема медична карта дитини для вступу до школи та дитячого садка тепер не потрібна.
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