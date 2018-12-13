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Полонений командир "Яни Капу" Олег Мельничук відмовився давати свідчення

Захист моряка ствердуж, що слідчі ФСБ хочуть закрити рота адвокатам
Командир рейдового буксира "Яни Капу" Олег Мельничук відмовився давати свідчення російському "слідству" і нагадав росіянам, що є військовополоненими.
Полонений командир "Яни Капу" Олег Мельничук відмовився давати свідчення Капітан захопленого Росією буксиру "Яни Капу" Олег Мельничук. Фото: Едем Семедляєв

Про це написав у Facebook адвокат з команди захисту військовополонених українських моряків Едем Семедляев.

Семедляев 12 грудня зустрівся зі своїм підзахисним. За даними адвоката, в середу "пройшли слідчі дії" стосовно Мельничука.

"У своїх свідченнях він (Олег Мельничук) вказав, що відповідно до Женевської конвенції є військовополоненим, винним себе не вважає і не дає будь-яких свідчень ... Олег в міру своїх сил підтримує свою команду, а також просив подякувати всім, хто допомагає українським морякам", - розповів адвокат.

Семедляев зазначив, що слідчі ФСБ хочуть закрити рота адвокатам, тому вимагають від захисників підписувати "підписку про нерозголошення даних попереднього слідства".

"На що я відповів, що не можу підписати настільки "серйозний" документ, оскільки мені не ясно, які саме дані я не маю права розголошувати. Слідчий так і не зміг конкретизувати свою вимогу, після чого знайшов двох "студентів-понятих", які погодилися підписати", - додав адвокат.

Раніше стало відомо, що утримуваний в московському СІЗО "Лефортово" командир малого броньованого артилерійського катера ВМС України "Бердянськ" Роман Мокряк не даватиме ніяких свідчень до звільнення його екіпажу.

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13 12 2018 08:40
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