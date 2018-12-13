Полонений командир "Яни Капу" Олег Мельничук відмовився давати свідчення
Про це написав у Facebook адвокат з команди захисту військовополонених українських моряків Едем Семедляев.
Семедляев 12 грудня зустрівся зі своїм підзахисним. За даними адвоката, в середу "пройшли слідчі дії" стосовно Мельничука.
"У своїх свідченнях він (Олег Мельничук) вказав, що відповідно до Женевської конвенції є військовополоненим, винним себе не вважає і не дає будь-яких свідчень ... Олег в міру своїх сил підтримує свою команду, а також просив подякувати всім, хто допомагає українським морякам", - розповів адвокат.
Семедляев зазначив, що слідчі ФСБ хочуть закрити рота адвокатам, тому вимагають від захисників підписувати "підписку про нерозголошення даних попереднього слідства".
"На що я відповів, що не можу підписати настільки "серйозний" документ, оскільки мені не ясно, які саме дані я не маю права розголошувати. Слідчий так і не зміг конкретизувати свою вимогу, після чого знайшов двох "студентів-понятих", які погодилися підписати", - додав адвокат.
Раніше стало відомо, що утримуваний в московському СІЗО "Лефортово" командир малого броньованого артилерійського катера ВМС України "Бердянськ" Роман Мокряк не даватиме ніяких свідчень до звільнення його екіпажу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- ВІДЕО З'явився тизер останнього сезону "Гри престолів"
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Спогади офіцерів ЗСУ: До війни нас вчили воювати з "умовним ворогом" - ФРН разом з "союзником" - Росією"Ми вчили структуру підрозділів НАТО і вони "були нашими ворогами". Нам давали організаційну штатну структуру, штат підрозділів, кількість осіб в різних підрозділах. І ми планували свої дії"