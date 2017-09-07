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Полонений військовий Агєєв підтвердив, що служить в Росії на контракті

За його словами, він приїхав у свою частину, пробув там 4 дні, підписав контракт і буквально відразу був відправлений на Донбас
Затриманий на Донбасі військовослужбовець РФ Віктор Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.
Полонений військовий Агєєв підтвердив, що служить в Росії на контракті Фото:pravda.com.ua

"Я військовослужбовець. Частина 65246 (розташована у м.Новочеркаськ, це полк зв'язку і навчальний центр Повітряно-космічних сил Росії - ред.)", - розповів Агєєв  в інтерв'ю "ТСН. Тиждень", яке вийшло в ефір увечері 9 липня.

Також він підтвердив, що у березні 2017 приїхав в Ростовську область і підписав контракт на службу в Збройних силах РФ. За його словами, він приїхав у  свою частину, пробув там 4 дні, підписав контракт і буквально відразу був відправлений на Донбас.

"Відправлення, напевно, було. Не знаю ... Я не заглиблювався. Відправили і відправили. Гроші платять, і ... служба є служба", - зазначив Агєєв на питання, чому так швидко він був відправлений на Донбас.

Також він припустив, що інших російських військовослужбовців відправляли разом з ним.

"Може бути, інших теж відправляли, але не моїм "рейсом", тобто іншою партією, так би мовити. Я їхав і Алекс (загиблий у перестрілці під час ліквідації ДРГ командир його групи Олександр Щерба)".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці в районі проведення Антитерористичної операції знешкодили диверсійно-розвідувальну групу противника і взяли в полон групу бойовиків, один з них - росіянин з Алтайського краю.

У Луганській області сили АТО 24 червня взяли в полон російського військовослужбовця Віктора Агєєва.

Міноборони Росії спростовує повідомлення ЗМІ про захоплення силами ЗСУ російського військового Віктора Агєєва в Луганській області.

Бійці Збройних сил України (ЗСУ) передали співробітникам Служби безпеки громадянина Російської Федерації та ще трьох осіб, яких затримали після бойового зіткнення поблизу села Жолобок.

Мати російського військового Віктора Агеєва, який потрапив в полон під селищем Жолобок Луганської області, звернулася в Алтайське відділення партії "Яблуко" з проханням допомогти з'ясувати долю сина.
 
 

 

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09 07 2017 22:20
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