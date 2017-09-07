Полонений військовий Агєєв підтвердив, що служить в Росії на контракті

За його словами, він приїхав у свою частину, пробув там 4 дні, підписав контракт і буквально відразу був відправлений на Донбас

Затриманий на Донбасі військовослужбовець РФ Віктор Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.

"Я військовослужбовець. Частина 65246 (розташована у м.Новочеркаськ, це полк зв'язку і навчальний центр Повітряно-космічних сил Росії - ред.)", - розповів Агєєв в інтерв'ю "ТСН. Тиждень", яке вийшло в ефір увечері 9 липня.

Також він підтвердив, що у березні 2017 приїхав в Ростовську область і підписав контракт на службу в Збройних силах РФ. За його словами, він приїхав у свою частину, пробув там 4 дні, підписав контракт і буквально відразу був відправлений на Донбас.

"Відправлення, напевно, було. Не знаю ... Я не заглиблювався. Відправили і відправили. Гроші платять, і ... служба є служба", - зазначив Агєєв на питання, чому так швидко він був відправлений на Донбас.

Також він припустив, що інших російських військовослужбовців відправляли разом з ним.

"Може бути, інших теж відправляли, але не моїм "рейсом", тобто іншою партією, так би мовити. Я їхав і Алекс (загиблий у перестрілці під час ліквідації ДРГ командир його групи Олександр Щерба)".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці в районі проведення Антитерористичної операції знешкодили диверсійно-розвідувальну групу противника і взяли в полон групу бойовиків, один з них - росіянин з Алтайського краю.