Полонений військовий Агєєв підтвердив, що служить в Росії на контракті
"Я військовослужбовець. Частина 65246 (розташована у м.Новочеркаськ, це полк зв'язку і навчальний центр Повітряно-космічних сил Росії - ред.)", - розповів Агєєв в інтерв'ю "ТСН. Тиждень", яке вийшло в ефір увечері 9 липня.
Також він підтвердив, що у березні 2017 приїхав в Ростовську область і підписав контракт на службу в Збройних силах РФ. За його словами, він приїхав у свою частину, пробув там 4 дні, підписав контракт і буквально відразу був відправлений на Донбас.
"Відправлення, напевно, було. Не знаю ... Я не заглиблювався. Відправили і відправили. Гроші платять, і ... служба є служба", - зазначив Агєєв на питання, чому так швидко він був відправлений на Донбас.
Також він припустив, що інших російських військовослужбовців відправляли разом з ним.
"Може бути, інших теж відправляли, але не моїм "рейсом", тобто іншою партією, так би мовити. Я їхав і Алекс (загиблий у перестрілці під час ліквідації ДРГ командир його групи Олександр Щерба)".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці в районі проведення Антитерористичної операції знешкодили диверсійно-розвідувальну групу противника і взяли в полон групу бойовиків, один з них - росіянин з Алтайського краю.
У Луганській області сили АТО 24 червня взяли в полон російського військовослужбовця Віктора Агєєва.
Міноборони Росії спростовує повідомлення ЗМІ про захоплення силами ЗСУ російського військового Віктора Агєєва в Луганській області.
Бійці Збройних сил України (ЗСУ) передали співробітникам Служби безпеки громадянина Російської Федерації та ще трьох осіб, яких затримали після бойового зіткнення поблизу села Жолобок.
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