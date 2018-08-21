Половина підозрюваних, які переховуються від НАБУ за кордоном, перебувають в Росії

Половина підозрюваних, які переховуються від Національного антикорупційного бюро, перебувають у Російській Федерації.

Близько 30 осіб, яких детективи антикорупційного бюро вважають причетними до організації корупційних схем, наразі переховуються за кордоном. За даними слідства, половина з них перебуває на території Російської Федерації.

Так, станом на 30 червня 2018 року детективи НАБУ оголосили в міжнародний розшук 21 особу. Стосовно 16 з них скерували запити до інших держав, повідомляє прес-служба НАБУ за результатами звіту за півроку.

"Навесні цього року до компетентних органів Німеччини скеровано запит щодо видачі голови правління ПрАТ "ХК "Енергомережа", затриманого в цій країні в квітні 2018 року. За версією слідства, ця особа є організатором корупційної схеми, через яку державі завдано збитків на суму понад 346 млн грн", - уточнили в НАБУ.

За даними НАБУ, значну частину корупційних схем реалізують за участі компаній, зареєстрованих за кордоном.

"На переконання детективів, українські корупціонери обирають місця "прописки" незаконно отриманих коштів у державах зі спрощеною системою реєстрації, ускладненим порядком розкриття інформації та високим ступенем конфіденційності. Збитки, завдані державним інтересам за участю іноземних контрагентів, обчислюються у 1,84 млрд грн, 22,07 млн дол. США, 12,03 млн євро", - зазначили в антикорупційному бюро.

Нагадаємо, що розшукуваний Національним антикорупційним бюро України колишній депутат Верховної Ради від Блоку Юлії Тимошенко Дмитро Крючков у четвер, 17 травня, вийшов з в'язниці Мюнхен-Штадельгайм під заставу.