Половина звільнених поліцейських поновились через суди, - Князєв

Голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що половина звільнених поліцейських, які не пройшли переатестацію, поновились на своїх посадах через суди.

Про це Князєв заявив у Львові під час розширеної наради з керівниками підрозділів головних управлінь з усіх областей України, передає ZIK.

За словами Князєва, із 5 тисяч звільнених поновилось 2,5 тисячі правоохоронців.

Крім того, глава Нацполіції зазначив, що прокуратура відкрила 126 проваджень про отримання хабарів поліцейськими, 16 із яких засуджено.

Також він додав, що було складено 283 протоколи стосовно працівників поліції про водіння у нетверезому стані: 184 з таких поліцейських було звільнено, однак 25 із них змогли поновитись через суди.

Нагадаємо, що глава Нацполіції Сергій Князєв вважає, що патрульна поліція повинна бути уніфікована по всій країні. Тобто форма надання поліцейських послуг у містах і в селах відрізнятися не має.