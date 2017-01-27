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Полозов поскаржився на ФСБ і подав заяву до Палати адвокатів

Миколу Полозова нещодавно затримало ФСБ в анексованому Криму
Російський адвокат Микола Полозов подав заяви за фактом незаконних дій органів ФСБ у Федеральну палату адвокатів і Адвокатську палату Москви.
Полозов поскаржився на ФСБ і подав заяву до Палати адвокатів Фото: 112.ua

"Відвідав Федеральну палату адвокатів і Адвокатську палату Москви. Подав відповідні заяви за фактом незаконних дій органів ФСБ щодо мене", - написав він у Facebook.

Полозов вказав, що окремо хотів обговорити в ФПА "ситуацію з моїм колегою Емілем Курбедіновим і в цілому проблему перешкоджання силовими органами здійснення адвокатської діяльності в Криму".

Проте, за його словами на ресепшені йому сказали: "Сьогодні п'ятниця, нікого з керівництва немає".

Зазначимо, що адвоката кримських татар Еміля Курбедінова, якого окупаційна влада підозрює в екстремізмі, арештували на 10 діб.

Нагадаємо, захисника Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова Миколу Полозова затримали працівники Федеральної служби безпеки в анексованому Росією Криму.

 
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