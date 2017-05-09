Мільярди євро з Польщі йдуть українським родинам і бізнесу, - Ващиковський

Глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський, відповідаючи на закид про відмову Польщі приймати біженців у рамках квот ЄС, вкотре згадав про сотні тисяч українських мігрантів, які пересилають в Україну "мільярди євро".

За словами Ващиковського, торік Польща видала українцям понад 1,2 млн віз. А у першому півріччі 2017 року ця кількість склала вже понад 750 тисяч віз, що дозволяють проживати та працювати у Польщі, повідомляє "Польське радіо".

"Понад мільйон українців живе, працює, заробляє, прирощує свій дохід, який відправляє в Україну. За підрахунками фінансових установ, від 3 до 5 млрд євро переводять в Україну родинам, бізнесу", - перерахував глава Міністерства закордонних справ Польщі.

У неділю кандидат від Соціал-демократичної партії Німеччини у канцлери Мартін Шульц під час дебатів звинуватив Польщу та Угорщину у тому, що вони відмовляючись приймати біженців у рамках квот ЄС. Німецький політик пригрозив у зв’язку з цим фінансовими наслідками.

"Ми допомагаємо іммігрантам. А тому прошу пана Шульца (…) отримати більше інформації, ознайомитися з ситуацією і не використовувати фальшиві аргументи у внутрішніх, передвиборчих дискусіях в Німеччині", - заявив Ващиковський, закликавши до "справедливого підходу" з цього питання.

Нагадаємо, Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Польщі, Угорщини та Чехії через відмову цих країн приймати мігрантів відповідно до квот ЄС.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про можливе проведення референдуму з питання прийому біженців.