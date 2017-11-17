Польща досі ставиться до України, як до радянської республіки - В'ятрович

Корінням проблеми є набуття Україною своєї суб'єктності як в міжнародній політиці, так і в політиці історичної пам'яті

Причиною напруження між Польщею і Україною є старий підхід. Польща продовжує ставитися до нас, як до радянської республіки.

На цьому наголосив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович під час круглого столу "Україна та Польща. Пошук компромісу", повідомляє "Укрінформ".

"Корінням проблеми є набуття Україною своєї суб'єктності як в міжнародній політиці, так і в політиці історичної пам'яті. В тому, що претензії наших сусідів із Сходу і Заходу зайшли так далеко, очевидно, є вина й української сторони, яка дуже довго після проголошення незалежності взагалі не вважала для себе важливим питання історичної політики... Але зараз ситуація в Україні кардинально помінялася. І найбільше дивує, що бракує адекватних експертів у Польщі, які могли би пояснити цю причину - набуття суб'єктності - для польського керівництва. Таке враження, коли читаєш заяви політиків, аналітиків, навіть проукраїнських польських експертів, що вони досі того не розуміють. Вони досі спілкуються з Україною 2013 року, якої вже немає", - підкреслив В'ятрович.

За його словами, в нинішній суперечці українці поводять себе більш зрілими - можливо, тому що у нас війна і ми живемо в постійному стані небезпеки, "тоді як поляки за майже 30 років безпечного проживання подалі від Росії, - тепер ще й під парасолькою НАТО, в якості члена ЄС, - до певної міри впадають в інфантилізм". І це чи не найбільше помітно в заявах Вітольда Ващиковського.

"Дивно, що голова зовнішньополітичного відомства держави робить заяви майже у щоденному режимі, які радше пасували би вчителеві історії, і говорить майже виключно тільки про історію. Дійсно, дивні спроби пов'язати теперішні стосунки з Україною в залежності від інтерпретації українцями своєї історії. Ще більш дивно звучать його погрози про те, що буде заборонено в'їзд на територію Польщі якимсь посадовим особим України, які буцімто заважають вшановувати пам'ять поляків на території України. При тому, що ми прекрасно розуміємо, що мова йде про тих посадових осіб, серед яких очевидно є і я, які єдине, чого вимагають від наших польських партнерів, - це дотримуватися українського законодавства на українській території", - зазначив голова Українського інституту національної пам'яті.

Він додав, що впродовж 25 років цього законодавства фактично не дотримувалися.

"В політиці історичної пам'яті, встановлення пам'ятників, меморіальних таблиць на українській території можна було діяти так, ніби Української держави не існує. Але зараз ситуація змінилася і єдине, чого ми вимагаємо від польських колег, - це просто дотримуватися законодавства, якого ми намагаємося дотримуватися на території Польщі", - сказав В'ятрович.

Нагадаємо, за даними джерел польського видання Dziennik, Польща заборонила в’їзд очільнику Інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу.

Сам В'ятрович заявив, що ще не отримував офіційних повідомлень від польської влади.

9 листопада стало відомо, що Міністерство закордонних справ Польщі готує список українців, яким буде заборонений в'їзд до країни.