Польща дозволила українцям працевлаштовуватися по безвізу

Громадяни України, які в'їжджають до Польщі за біометричними паспортами, мають право безперешкодно працевлаштовуватися.

Напередодні запровадження безвізу та вже після нього наголошувалося, що працевлаштовуватися на роботу в ЄС без робочої візи не можна. Це суворо заборонено, але не в Польщі, інформує "Європейська правда" з посиланням на роз'яснення польських прикордонників

Польща наразі є єдиною країною Шенгенської зони і єдиною країною ЄС, законодавство якої передбачає, що негромадяни Євросоюзу, які перетнули кордон у рамках безвізового руху, тобто за біометричним паспортом без візи, також мають право на роботу, якщо не оформлять додаткові документи, вже прибувши на місце працевлаштування.

Таким чином, безвізовий українець у Польщі має право легально просити у держави про дозвіл на працю або про так зване "освядчення" – декларацію про намір працевлаштування іноземця.

Більше того, законодавство Польщі дає можливість працевлаштуватись по безвізу в країні не тільки на передбачених 90 днів, а навіть легально продовжити своє робоче перебування в Польщі, подавши заявку до воєводського відділу справ іноземців.

Слід зауважити, що ті українці, які мають чинну польську шенгенську візу, цією можливістю працевлаштування скористатися не зможуть.

Нагадаємо, що Сейм Польщі разом зі змінами розроблені урядом ухвалив новий законопроект про популяризацію працевлаштування та установ ринку праці.