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Польща готова до переговорів з Україною щодо відновлення українських пам'яток

Йдеться про пам'ятник на горі Монастир, який був розбитий невідомими в 2015 році
Польща готова вести з Україною переговори з приводу відновлення зруйнованих українських місць пам'яті на півдні Польщі
Польща готова до переговорів з Україною щодо відновлення українських пам Фото: з відкритих джерел

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив глава Інституту національної пам'яті Польщі Ярослав Шарек.

Йдеться про пам'ятник на горі Монастир, який був розбитий невідомими в 2015 році.

"Інститут національної пам'яті, Міністерство культури Польщі і польська влада готові вести переговори на цю тему(відновлення пам'ятника на горі Монастир - ред.) ", - повідомив Шарек.

Він відмітив, що проблему зруйнованого пам'ятника в Грушовичах треба вирішити таким чином: провести спільну ексгумацію в цьому місці, детально досліджувати, хто там похований, а потім їх ушанувати.

"Ми дійсно можемо дискутувати про форму, яким чином був усунений цей пам'ятник (у Грушовичах - ред.) ", - відмітив голова ІНП Польщі.

На його думку, треба шукати "те, що нас об'єднує".

"Ми сусіди і будемо ними завжди, цього не змінимо. Тому, треба поважати один одного і співпрацювати", - відмітив Шарек.

Нагадаємо, в четвер, 22 березня, заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що Україна готова до вирішення питання зняття заборони на ексгумацію останків польських жертв конфліктів у діалозі з польскою стороною і з урахуванням інтересів обох сторон.

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05 04 2018 06:29
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