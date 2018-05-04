Польща готова до переговорів з Україною щодо відновлення українських пам'яток
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив глава Інституту національної пам'яті Польщі Ярослав Шарек.
Йдеться про пам'ятник на горі Монастир, який був розбитий невідомими в 2015 році.
"Інститут національної пам'яті, Міністерство культури Польщі і польська влада готові вести переговори на цю тему(відновлення пам'ятника на горі Монастир - ред.) ", - повідомив Шарек.
Він відмітив, що проблему зруйнованого пам'ятника в Грушовичах треба вирішити таким чином: провести спільну ексгумацію в цьому місці, детально досліджувати, хто там похований, а потім їх ушанувати.
"Ми дійсно можемо дискутувати про форму, яким чином був усунений цей пам'ятник (у Грушовичах - ред.) ", - відмітив голова ІНП Польщі.
На його думку, треба шукати "те, що нас об'єднує".
"Ми сусіди і будемо ними завжди, цього не змінимо. Тому, треба поважати один одного і співпрацювати", - відмітив Шарек.
Нагадаємо, в четвер, 22 березня, заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що Україна готова до вирішення питання зняття заборони на ексгумацію останків польських жертв конфліктів у діалозі з польскою стороною і з урахуванням інтересів обох сторон.
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