Польща готова відповісти Єврокомісії щодо судової реформи
У польському МЗС підкреслили, що закон про судову реформу "пристосовує пенсійний вік суддів до загального пенсійного віку, який був чинним у Польщі".
"Ми стверджуємо, що роль голів судів в судовій системі Польщі носить більшою мірою адміністративний характер, в той час як їх дії не впливають на правовий статус сторін. Спеціальними справами займаються судді, які й приймають важливі процесуальні рішення. Окрім того, всі процесуальні гарантії та засоби правового захисту продовжують залишатися в силі", - йдеться в офіційній заяві польського МЗС.
Нагадаємо, Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Польщі за порушення законодавства ЄС через судову реформу.
25 липня президент Польщі Анджей Дуда підписав один із трьох законів, прийнятих парламентом Польщі в рамках суперечливої судової реформи, ініційованої урядом.
Як відомо, опозиція вважає документ "замахом на демократію" в країні. Його прийняття супроджувалося масовими протестами. Документ зустрів критику і за кордоном.
Згідно з ним, Верховний суд країни підпорядковуватиметься міністерству юстиції. Глава мін’юсту зможе самостійно призначати голів апеляційних та окружних судів, без консультацій з представниками органів правосуддя. Також закон надає депутатам роль у виборі членів Національної судової ради - органу, який призначає суддів.
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