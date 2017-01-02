Польща готує скаргу до Міжнародного суду на Росію через розслідування смоленської катастрофи

Польща найближчим часом планує подати скаргу до Міжнародного Суду в Гаазі на російське розслідування у справі смоленської катастрофи.

Відповідну заяву зробив глава Міністерства закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський. За словами міністра, досі Польща намагалася вирішити цю проблему іншими методами, інформує РАР.

"Спочатку ми намагалися - протягом року - перевірити, чи є можливість прямо домовитися з росіянами. Росіяни, як ви знаєте, реагували негативно, іноді зверхньо. Ми також намагалися отримати підтримку від деяких наших союзників, установ, до яких ми належимо", - підкреслив глава МЗС.

"Однак, оскільки справа йде вже сім років, наші можливості вичерпані. У зв'язку з цим, фактично, тепер йде процес оформлення скарги до Міжнародного суду, і найближчим часом ми цю скаргу подамо", - сказав Ващиковський.

Також Ващиковський додав, що точний термін подачі скарги залежить від юристів, однак "це можуть бути дні або тижні".

Нагадаємо, що Міністерство оборони Польщі звернулося до влади Росії із запитом про негайну передачу Варшаві записів з кабіни пілотів Ту-154, який зазнав аварії під Смоленськом у 2010 році.

Глава польської комісії, що розслідує авіакатастрофу під Смоленськом, у якій загинув президент Польщі Лех Качинський, заявив, що в розпорядженні комісії виявилися нові свідчення того, що диспетчери аеропорту могли ввести екіпаж в оману.

Раніше, міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич звинуватив нинішнього голову Європейської Ради Дональда Туска у фальсифікації звіту про Смоленьску катастрофу.

Також Мацеревич назвав авіакатастрофу під Смоленськом, в якій загинув президент Лех Качинський, терактом, який організували російські спецслужби.

Довідка: 10 квітня 2010 року в катастрофі Ту-154 у Смоленську загинуло 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качиньський з дружиною, керівники всіх родів військ, начальник генерального штабу, представники Сейму і Сенату, канцелярії президента, останній президент Польщі у вигнанні Рішард Качаровский, представники вищого військового командування, політичних партій, громадські та релігійні діячі.