Польща готує скаргу до Міжнародного суду на Росію через розслідування смоленської катастрофи
Відповідну заяву зробив глава Міністерства закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський. За словами міністра, досі Польща намагалася вирішити цю проблему іншими методами, інформує РАР.
"Спочатку ми намагалися - протягом року - перевірити, чи є можливість прямо домовитися з росіянами. Росіяни, як ви знаєте, реагували негативно, іноді зверхньо. Ми також намагалися отримати підтримку від деяких наших союзників, установ, до яких ми належимо", - підкреслив глава МЗС.
"Однак, оскільки справа йде вже сім років, наші можливості вичерпані. У зв'язку з цим, фактично, тепер йде процес оформлення скарги до Міжнародного суду, і найближчим часом ми цю скаргу подамо", - сказав Ващиковський.
Також Ващиковський додав, що точний термін подачі скарги залежить від юристів, однак "це можуть бути дні або тижні".
Нагадаємо, що Міністерство оборони Польщі звернулося до влади Росії із запитом про негайну передачу Варшаві записів з кабіни пілотів Ту-154, який зазнав аварії під Смоленськом у 2010 році.
Глава польської комісії, що розслідує авіакатастрофу під Смоленськом, у якій загинув президент Польщі Лех Качинський, заявив, що в розпорядженні комісії виявилися нові свідчення того, що диспетчери аеропорту могли ввести екіпаж в оману.
Раніше, міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич звинуватив нинішнього голову Європейської Ради Дональда Туска у фальсифікації звіту про Смоленьску катастрофу.
Також Мацеревич назвав авіакатастрофу під Смоленськом, в якій загинув президент Лех Качинський, терактом, який організували російські спецслужби.
Довідка: 10 квітня 2010 року в катастрофі Ту-154 у Смоленську загинуло 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качиньський з дружиною, керівники всіх родів військ, начальник генерального штабу, представники Сейму і Сенату, канцелярії президента, останній президент Польщі у вигнанні Рішард Качаровский, представники вищого військового командування, політичних партій, громадські та релігійні діячі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: