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Польща хоче закрити пішохідний пункт перетину кордону в Угринові

У Польщі вважають, що на пункті пропуску відсутність умови, які гарантують безпеку людей
Прикордонна служба Польщі не рекомендує продовжувати термін дії експериментального пішохідного пункту перетину кордону "Угринів-Долгобичув", який спливає наприкінці червня.
Польща хоче закрити пішохідний пункт перетину кордону в Угринові Фото: zik.ua

Про це розповів Якуб Логінов, активіст ініціативи "Пішохідні переходи", який отримав офіційного листа від Люблінського воєводства, інформує "Європейська правда".

У воєводстві зазначили, що зацікавлені у продовженні роботи пункту перетину і направили запит до відповідних служб. Прикордонна служба Польщі у відповідь повідомила, що не рекомендує продовження дії пункту пропуску через відсутність умов, які гарантують безпеку людей, які перетинають кордон пішки.

"Подальша доля проекту повинна залежати від створення відповідних умов та інфраструктури, зроблених винятково для пішоходів", - йдеться у листі.

Прикордонники наголосили, що у пункті перетину значно зросла кількість автобусів, і він, власне призначений для автомобільного транспорту.

Нагадаємо, що раніше польське прикордонне відомство зверталося до України з проханням не продовжувати термін роботи експериментального пішохідного пункту перетину кордону Угринів-Долгобичув, але зрештою сторони погодилися продовжити термін дії на 6 місяців.

Пропуск осіб у пішому порядку у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Угринів – Долгобичув" був запроваджений 1 липня 2015 року.

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23 06 2017 18:59
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