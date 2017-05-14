Польща ініціює зустріч по Україні в Брюсселі

У сніданку візьмуть участь, зокрема, міністри закордонних справ країн ЄС та України

У Брюсселі в понеділок, 15 травня, за ініціативою Польщі в межах її головування у "Вишеградській групі” відбудеться робочий сніданок "друзів України”.

У сніданку візьмуть участь міністри закордонних справ країн ЄС, Верховний представник ЄС Федеріка Могеріні та глава української дипломатії Павло Клімкін, інформує МЗС Польщі.

"Зустріч буде нагодою для дискусії про ситуацію в Україні”, – підкреслюють в МЗС Польщі.

Серед головних тем зустрічі Ради ЄС у закордонних справах, після якої і відбудеться сніданок, є перспективи проекту "Східне партнерство” в контексті підготовки до саміту СП 24 грудня у Брюсселі. Зокрема, міністри обговорять зміцнення можливостей щодо протидії загрозам, реформу публічного сектора, розбудову мережі транспортної та енергетичної інфораструктури країн СП та ЄС, візову лібералізацію і розвиток підприємництва.

Також міністри обговорять реалізацію Глобальної стратегії ЄС в сфері безпеки й оборони, метою якої є відповідна підготовка ЄС до швидкого реагування на загрози і виклики у сфері безпеки.

Нагадаємо, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні на прес-конференції в Москві заявила про принципову позицію ЄС щодо невизнання анексії Криму.

11 травня Рада Європейського союзу затвердила законодавчу пропозицію про скасування короткострокових віз для громадян України.